اخبار السعوديه

التحالف يحبط هجوما عدائيا بزورقين مفخخين على الحديدة اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يحبط هجوما عدائيا بزورقين مفخخين على الحديدة اليمنية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلن التحالف العربي السبت، إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لمليشيا الحوثي على محافظة الحديدة اليمنية.

 

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه .

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا