الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

وافي يحذر من إعلانات بيع العقارات بالخارج دون ترخيص

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الإسكان، من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص النظامية.

إعلانات مضللة:

وأكد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تحذر من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة، وتدعو اللجنة المواطنين السعوديين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.

شروط أساسية:

وشددت اللجنة على أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.

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