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وافي يحذر من إعلانات بيع العقارات بالخارج دون ترخيص

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

وافي يحذر من إعلانات بيع العقارات بالخارج دون ترخيص

يجب الحصول على التراخيص النظامية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الإسكان، من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص النظامية.

إعلانات مضللة:  

وأكد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تحذر من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة، وتدعو اللجنة المواطنين السعوديين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.

شروط أساسية: 

وشددت اللجنة على أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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