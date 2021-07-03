أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، و الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.



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