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أودت موجة الحر غير المسبوقة في كندا التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحياة 719 شخصًا.
وقالت ليزا لابوينت، رئيسة هيئة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا، في بيان لها أمس الجمعة: "نقوم بنشر هذه المعلومات؛ إذ يعتقد أنه من المحتمل أن يكون الطقس المتطرف الذي شهدته بريتيش كولومبيا في الأسبوع الماضي، عاملًا مهمًّا ساهم في زيادة عدد الوفيات".
والخميس تم الإعلان عن تسجيل حوالي 486 حالة وفاة خلال الأيام الخمسة السابقة في مقاطعة بريتيش كولومبيا وحدها، بزيادة قدرها 195 % عن المعتاد خلال تلك الفترة من العام.
وحسب السلطات: فإن أغلب الضحايا من كبار السن، والعديد ممن لقوا حتفهم في موجة الحر كانوا يعيشون بمفردهم، ومنازلهم لم تتم تهويتها.
وذكرت خدمة الأرصاد الجوية المحلية، وفق روسيا اليوم، أنه تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لدرجات الحرارة يوم الثلاثاء، عندما وصلت الحرارة إلى 49.5 درجة مئوية.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 12:46 PM
أغلبهم من كبار السن والعديد يعيشون بمفردهم ومنازلهم لم تتمّ تهويتهاموجة الحر غير المسبوقة بكندا تودي بحياة أكثر من 700 شخص
أودت موجة الحر غير المسبوقة في كندا التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحياة 719 شخصًا.
وقالت ليزا لابوينت، رئيسة هيئة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا، في بيان لها أمس الجمعة: "نقوم بنشر هذه المعلومات؛ إذ يعتقد أنه من المحتمل أن يكون الطقس المتطرف الذي شهدته بريتيش كولومبيا في الأسبوع الماضي، عاملًا مهمًّا ساهم في زيادة عدد الوفيات".
والخميس تم الإعلان عن تسجيل حوالي 486 حالة وفاة خلال الأيام الخمسة السابقة في مقاطعة بريتيش كولومبيا وحدها، بزيادة قدرها 195 % عن المعتاد خلال تلك الفترة من العام.
وحسب السلطات: فإن أغلب الضحايا من كبار السن، والعديد ممن لقوا حتفهم في موجة الحر كانوا يعيشون بمفردهم، ومنازلهم لم تتم تهويتها.
وذكرت خدمة الأرصاد الجوية المحلية، وفق روسيا اليوم، أنه تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لدرجات الحرارة يوم الثلاثاء، عندما وصلت الحرارة إلى 49.5 درجة مئوية.
، موجة الحر غير المسبوقة بكندا تودي بحياة أكثر من 700 شخص ،
المصدر : الخليج 365
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