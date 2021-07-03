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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" ينوي التخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تيك توك ينوي أن يزيد مدد الفيديوهات القصيرة لأكثر من 60 ثانية، وقد تصل إلى 3 دقائق كاملة.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الميزة الجديدة عبر منصات التطبيق المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021.
ومن المتوقع أن تضفي الميزة الجديدة من تيك توك مزيدًا من الحيوية على المحتوى الخاص بها، وخاصة أنها ستتزامن مع تقسيمات مقاطع فيديو جديدة، مثل "أعجبني" أو "متابعة الجزء الثاني".
"تيك توك" تتخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-03
كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" ينوي التخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تيك توك ينوي أن يزيد مدد الفيديوهات القصيرة لأكثر من 60 ثانية، وقد تصل إلى 3 دقائق كاملة.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الميزة الجديدة عبر منصات التطبيق المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021.
ومن المتوقع أن تضفي الميزة الجديدة من تيك توك مزيدًا من الحيوية على المحتوى الخاص بها، وخاصة أنها ستتزامن مع تقسيمات مقاطع فيديو جديدة، مثل "أعجبني" أو "متابعة الجزء الثاني".
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
01:01 PM
كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" ينوي التخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تيك توك ينوي أن يزيد مدد الفيديوهات القصيرة لأكثر من 60 ثانية، وقد تصل إلى 3 دقائق كاملة.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الميزة الجديدة عبر منصات التطبيق المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021.
ومن المتوقع أن تضفي الميزة الجديدة من تيك توك مزيدًا من الحيوية على المحتوى الخاص بها، وخاصة أنها ستتزامن مع تقسيمات مقاطع فيديو جديدة، مثل "أعجبني" أو "متابعة الجزء الثاني".
، "تيك توك" تتخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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