أحياء شمال جازان محرومة من خدمات الألياف البصرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من سكان أحياء المحمدية (مخططات 7-8) بشمال مدينة جازان من عدم وجود شبكات للألياف البصرية بهذه الأحياء، بالإضافة إلى ضعف الإنترنت الجيل الرابع التي توفرها شركات الاتصالات المشغلة بالمنطقة، رغم قربها من جامعة جازان والمنطقة المركزية.

خدمات بالأحياء المجاورة:

وأكد كل من محمد قادري، وعادل الزيلعي، وسامي عارف لـ “متابعات الخليج 365”، : أن أحياء مخططات المحمدية بشمال جازان غابت عنها خدمات شبكات الألياف البصرية المشغلة للإنترنت السريع، رغم توفرها بالأحياء المجاورة والتي تشغلها كل من شركة الاتصالات السعودية (stc)، وشركة موبايلي.

وأضافوا: أن خدمة الإنترنت الجيل الرابع بطيئة جدًّا بمخططات حي المحمدية، ما زاد من معاناتهم بالتمتع بخدمات الإنترنت السريع، مشيرين إلى حاجتهم الماسة إلى خدمات الإنترنت السريع “الألياف البصرية” للتواصل مع الآخرين ومع الجهات الحكومية وخدمة طلاب المدارس الابتدائية، والتي أصبحت ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع، في ظل تجاهل شركات الاتصالات المشغلة مطالبهم وشكاويهم المستمرة من أجل توفير خدمات شبكات الألياف البصرية.

مناشدة:

وطالب الشاكون من مسؤولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المشغلة العمل على توفير خدمات شبكات الألياف البصرية بأحياء مخططات المحمدية بشكل عاجل، بالإضافة إلى مطالباتهم بوضع حل جذري لضعف شبكات الإنترنت الجيل الرابع وتحسينها، وإنهاء معاناتهم وحرمانهم من التمتع بالإنترنت السريع.



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