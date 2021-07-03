خطوات استخراج تقرير لقاح كورونا في توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا خطوات استخراج تقرير لقاح كورونا بالنسبة للمسجلين.

تحميل الجواز الصحي:

وقال التطبيق في تغريدة عبر تويتر رداً على استفسار في هذا الشأن إن المستخدم يقوم باختيار “الخدمات” من الصفحة الرئيسية ثم من صفحة الخدمات يقوم المستخدم باختيار “الجواز الصحي” ثم يقوم النظام بعرض محتويات الجواز الصحي، وبعدها يقوم النظام بإظهار خيار (تحميل الجواز الصحي) ثم يختار المستخدم “تحميل الجواز الصحي”.

خدمات رقمية:

وفي عصر التقنية يضع القائمون على تطبيق توكلنا نصب أعينيهم إتاحة العديد من الخدمات الرقمية ضمن خواصه وتحديثاته، دعماً لجهود التحول الرقمي التي تقودها المملكة وتسهيلاً لحياة المواطنين والمقيمين والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي وقت سابق، عزز تطبيق توكلنا إصداره الجديد بإضافة خدمات شراء تذاكر النقل في المشاعر المقدسة ونداء استغاثة وأسعفني؛ دعمًا للجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ليؤكد تكامل العمل الحكومي الذي كان له دور كبير في إضافة العديد من الخدمات الحكومية مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من مكان واحد وبكل يسر وسهولة لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين.

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