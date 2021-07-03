اخبار السعوديه

جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - في كلياتها بمدينة السيح وفروع حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 11:14 AM

في كلياتها بمدينة السيح وفروع حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر

جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.

الكلمات المفتاحية

، جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا