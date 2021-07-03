محمد بن مسعود - الدمام - حالة تشمل بدر ووادي الفرع وينبع تستمر حتى الـ 7 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات بدر ووادي الفرع وينبع، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً. 03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 11:06 AM حالة تشمل بدر ووادي الفرع وينبع تستمر حتى الـ 7 مساءً رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" ينبّه المدينة المنوّرة رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" ينبّه المدينة المنوّرة أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات بدر ووادي الفرع وينبع، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً. الكلمات المفتاحية ، رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" ينبّه المدينة المنوّرة ،

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