شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تؤكد سلامة مواطنيها في اليابان بعد حدوث الانهيارات الطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طوكيو (صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى اليابان، سلامة المواطنين والمبتعثين، وذلك عقب حدوث انهيارات طينية بإحدى المحافظات.

وقالت سفارة المملكة أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة (Shizuoka) وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

ودعت المواطنين إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية: (09055833862 – 0335895242).