شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تجهز مواقع الحجاج بالقرب من الجمرات وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قالت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة.

وأضافت، الحج والعمرة أن المواقع ستكون بالقرب من منشأة الجمرات، وسيتم ربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية للحجاج.

يجدر الإشارة إلى أن الوزارة أعدت خريطة على "قوقل ماب"، حددت من خلالها مواقع المخيمات في مشعر منى بشكل دقيق؛ لتسهيل الوصول إليها من قبل الحجاج.