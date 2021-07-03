الأرصاد: أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة وموجة حارة على الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ورياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في الرؤية، وكذلك موجة حارة على المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، تنومة، رجال ألمع، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل» والباحة «العقيق، المخواة، المندق، الباحة، بلجرشي، فرعة غامد الزناد» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية على مناطق الرياض «الأفلاج، الخرج، العاصمة الرياض، حريملاء، رماح، الدوادمي، عفيف» والمدينة المنورة «بدر، وادي الفرع، ينبع» وعسير «بيشة، تثليث» والشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا».

ووفق المركز الوطني للأرصاد هناك موجة حارة وارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 48 درجة على المنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا».