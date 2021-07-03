اليوم.. فتح باب القبول بجامعة الملك خالد لدرجتي البكالوريوس والدبلوم

الرياض - محمد عبدالله - فتحت جامعة الملك خالد، اليوم السبت، باب استقبال طلبات القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة، من خلال البوابة الإلكترونية «أكاديميا».

وقالت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، تم فتح باب التسجيل حتى الـ 28 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأضاف عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، إن القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، بل تتم المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وأشار القرني إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول يوم 30 ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 2 ذي الحجة، إلى يوم 18 من الشهر نفسه، وفقا لجامعة الملك خالد.

شروط القبول بجامعة الملك خالد

وسيتم احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب (30 ٪؜ المعدل التراكمي للثانوية العامة، 30٪؜ اختبار القدرات العامة، 40 ٪؜ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (50٪؜ المعدل التراكمي للثانوية العامة،50 ٪؜ اختبار القدرات)، وفقا لجامعة الملك خالد.

كما سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

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