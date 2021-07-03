4596 متدربًا يبدأون اختبارات شهادة الاختصاص السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن أن 4596 متدربًا يبدأون اليوم السبت في إجراء اختبار الجزء الأول لشهادة الاختصاص السعودية.

وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أن الاختبارات تبدأ اليوم في أربع مناطق حول المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الإمارات والبحرين.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق، أن كل ممارس صحي يجب أن يتجاوز اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة، وهي عبارة عن اختبارات إلكترونية تقيس معرفة وخبرة خرّيجي الجامعات للتأكد من كفاءتهم.

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