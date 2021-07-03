الدفاعات الجوية السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، عن تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيا بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه خميس مشيط.

أعلن تحالف دعم الشرعية، فجر اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى أن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وأكد تحالف دعم الشرعية، اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.