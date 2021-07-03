اخبار السعوديه

الدفاعات الجوية السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، عن تمكن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيا بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه خميس مشيط.

أعلن تحالف دعم الشرعية، فجر اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى أن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وأكد تحالف دعم الشرعية، اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا