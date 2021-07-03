الحصيني: بدء أيام رياح السموم وجمرة القيض ونقصان النهار

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، إن فترة «الجوزاء» تبدأ اليوم السبت، ومدتها 26 يوما، وتكثر فيها رياح السموم، وفيها جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أن في فترة الجوزاء «طباخ التمر»، حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، كما ينقص فيها النهار ويزيد الليل.

وأشار إلى أن العرب يقولون، «إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء».

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