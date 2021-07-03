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سفارة السعودية باليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد حدوث انهيارات طينية

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت سفارة المملكة العربية لدى اليابان، سلامة المواطنين والمبتعثين، وذلك عقب حدوث انهيارات طينية بإحدى المحافظات.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة (Shizuoka) وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية: (09055833862 – 0335895242)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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