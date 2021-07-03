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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه خميس مشيط

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محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة ، فجر السبت، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

 

وأوضح التحالف، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 

ولفت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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