تقرير يكشف عن أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم السبت، 3 يوليو 2021، بدعم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 215.45 ريال سعودي (57.45 دولار).

وزاد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 188.52 ريال ( 50.27 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.59 ريال (43.09 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، في تعاملات السبت، سجل جرام الذهب عيار 14، نحو 125.68 ريال (33.51 دولار).

وقفز سعر الأوقية في السعودية، إلى 6701.25ريال (1787 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، إلى 1508.16 ريال ( 402.17 دولار).

وارتفع الذهب، في تعاملات الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1794.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:07 بتوقيت جرينتش.

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.02% إلى 1794 دولارا.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى "ديلي فيكس":" انتشار سلالة دلتا يدعم الذهب إذ أنه قد يرجئ تعافي الاقتصاد... لكن التوقعات في الأمد المتوسط تظل تميل إلى الانخفاض... بسبب أننا محاطون ببدء دورة تقليص".

وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصا للبؤر الساخنة في أنحاء البلاد لمكافحة العدوى.

ويستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.