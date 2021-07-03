شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الشرقية.. رياح وأتربة وحرارة مرتفعة تتخطى 48° والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المركز الوطني للأرصاد أن محافظات، (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا، الجبيل، بقيق) بالمنطقة الشرقية، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة إلى 48° أو أكثر، تبدأ من الساعة الـ 12 إلى الـ 4 مساءً.

ولفت إلى أن تلك المناطق تشهد أيضا أتربة مثارة ورياح نشطة، تصحبها تأثيرات في تدني مدى الرؤية، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 7 مساءً.