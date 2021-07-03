شكرا لمتابعة خبر عن والد عبدالله الرشيدي يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة معه قبل استشهاده في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى والد الشهيد عبدالله الرشيدي، تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ابنه قبيل استشهاده في تبوك على يد الداعشي هايل العطوي.

وقال والد عبدالله الرشيدي: "كان معي لمدة اسبوع وطلعنا رحلات، وتوكل على الله إلى تبوك يوم السبت، ومن يوم ذهب بيننا محادثات، وآخر مكالمة بيننا كانت بعد المغرب قال لي أنا وصلت".

وتابع: "جاء صباح الأحد في الساعة العاشرة، جاني خبر قالوا لي ولدك استشهد، قُلت كل شيء مقدر ومكتوب".

يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت الأربعاء الماضي، بيانا حول تنفيذ حُكم القتل حدا بحق هايل العطوي، المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، والمتهم بقتل الرشيدي، في منطقة تبوك، استجابة لتوجيهات التنظيم باستهداف العسكريين.

وكان العطوي أقدم في 20 نوفمبر 2016 على إطلاق 14 رصاصة نحو رجل الأمن العريف عبدالله بن ناصر الرشيدي 25 عاما، الذي كان يعمل في أحد قطاعات وزارة الدفاع، أثناء توجهه لعمله.

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