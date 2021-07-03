شكرا لمتابعة خبر عن شخص يرفض ارتداء الكمامة ويعتدي على ممرضة في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أقدم مراجع صحي بأحد مستشفيات مكة المكرمة، على الاعتداء على ممرضة لفظيا، رافضا ارتداء الكمامة.

وأوضحت الممرضة أنها تعرضت أيضا لمحاولة اعتداء جسدي من قبل المراجع ذاته، قبل أن يتدخل أحد حراس الأمن بالمستشفى.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت على الفور الواقعة، ويجرى استكمال الإجراءات النظامية لرفعها لجهات الاختصاص، بحسب سبق.

يذكر أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا يعد جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.