طقس السبت.. شديد الحرارة بالشرقية وأجزاء من الرياض والمدينة

الرياض - محمد عبدالله - يستمر طقس شديد الحرارة، اليوم السبت، على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض، كما تنشط الرياح السطحية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وعن حالة البحر الأحمر، تكون حركة الرياح السطحيَّة غربية إلى شماليَّة غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج بالجزء الأوسط.

ويشهد الخليجُ العربي، رياحًا سطحيّة شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.