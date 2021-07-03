شركة طيران سعودية جديدة لمنافسة الإماراتية والقطرية

الرياض - محمد عبدالله - تخطط المملكة العربية السعودية، لإطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع طيران الإمارات والخطوط القطرية.

وقالت وكالة «رويترز»، إن السعودية تخطط لاستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية بشركة طيران وطنية جديدة، للتنافس بشكل مباشر مع طيران الإمارات والخطوط القطرية وتعزيز وتيرة تنافس إقليمي.

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، قولها، إن شركة الطيران السعودية الجديدة تستهدف مسارات دولية، وتوفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع الناقلات الخليجية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلن الثلاثاء الماضي، عن دفعة لقطاع النقل واللوجيستيات، بهدف أن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالمي لحركة الترانزيت.

وبعدها بأربعة وعشرين ساعة، أطلق سمو ولي العهد مشروع اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة".

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تشمل أيضًا زيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة ومضاعفة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن.

وستتوافق مع خطط تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 10% من 6% بحلول عام 2030.

وتدرس المملكة العربية السعودية بناء مطار جديد في عاصمتها الرياض، ليصبح قاعدة لشركة الطيران الجديدة، والتي من شأنها أن تخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال.

بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية «الخطوط الجوية العربية السعودية» على رحلات الحج والعمرة من قاعدتها في جدة، بحسب ما أفادت به «بلومبرج» الأسبوع الماضي.