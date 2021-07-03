المملكة تمنع السفر إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق

محمد الفلاح - المملكة تمنعالسفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق

السبت 3 يوليه 2021

قررت السعودية منع السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق في إطار إجراءات المملكة للحد من فشي فيروس كورونا.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وياتي ذلك بحسب المسؤول، مع استمرار السلطات السعودية في منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا، كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

كما قررت السلطات السعودية، إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

وبحسب القرار، فإنه يستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

وبحسب القرار فإن الإجراءات الجديدة والمتخذة للحيلولة دون تفشي الوباء وتجنب موجة جديدة، يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

وتأتي الإجراءت الجديدة في ظل انتشار تحورات جديدة للفيروس، لا سيما المتحور الهندي دلتا“ حيث أكدت وزارة الصحة السعودية، أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12 – 18 عاماً، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم من مضاعفات الفيروس.