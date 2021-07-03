شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي بقيق يناقش المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس البلدي بمحافظة بقيق الجلسة الاعتيادية بحضور أعضاء المجلس ورئيس بلدية بقيق بالإنابة م. بادي القحطاني.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل عايد، مناقشة عدد من المشاريع التنموية والخدمية، ووضع الخطط الإستراتيجية للاستثمار في المرحلة المقبلة، وصيانة المواقع من الناحية الفنية.

وأوضح رئيس المجلس آل عايد، أن الاجتماع ناقش تعديل وتطوير ملعب قائم، وآخر مستجدات المركز الحضاري، بالإضافة إلى إزالة الشاحنات على طريق الملك عبدالعزيز لتشويهها المشهد البصري، كما طالب المجلس البلدية بسرعة تحديد المطاعم والمطابخ استعدادًا لاستقبال المضحين مع قرب عيد الأضحى المبارك؛ ليتسنى لأصحابها الاستعداد مبكرًا، ووضع آليات لتخفيف الازدحام، مع أخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية.