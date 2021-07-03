شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لرفع إنتاجية العاملين بالحج والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف المذكرة التعاون في تطوير مهارات العاملين الراغبين في العمل خلال موسم حج هذا العام وللمسجلين عبر منصة «أجير»، من خلال تقديم برامج تعليمية وتطويرية وحقائب تدريبية مكثفة بهدف تزويد جميع العاملين في قطاع الحج بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الصحة المهنية، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحفاوة بهم، في حين سيقوم برنامج «أجير» التابع للوزارة بتوثيق العمل المؤقت للأيدي العاملة في قطاع الحج، مما سيسهم في تحقيق أهداف منظومة العمل المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
يذكر أن «الموارد البشرية» قد أصدرت في وقت سابق تعميماً للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين بضرورة استخراج تصريح عمل «أجير الحج» عبر برنامج «أجير»، ويتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.