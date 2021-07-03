شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لرفع إنتاجية العاملين بالحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الحج والعمرة، وشركة تكامل لخدمات الأعمال، تهدف لرفع إنتاجية العاملين في قطاع الحج، ومثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل م. هاني المعجل، فيما مثل وزارة الحج والعمرة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة ورئيس الهيئة الإشرافية لمركز تدريب العاملين في الحج والعمرة خالد القزلان، ومثّل «تكامل» نائب الرئيس التنفيذي عبير الهاشمي.

وتستهدف المذكرة التعاون في تطوير مهارات العاملين الراغبين في العمل خلال موسم حج هذا العام وللمسجلين عبر منصة «أجير»، من خلال تقديم برامج تعليمية وتطويرية وحقائب تدريبية مكثفة بهدف تزويد جميع العاملين في قطاع الحج بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الصحة المهنية، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحفاوة بهم، في حين سيقوم برنامج «أجير» التابع للوزارة بتوثيق العمل المؤقت للأيدي العاملة في قطاع الحج، مما سيسهم في تحقيق أهداف منظومة العمل المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

يذكر أن «الموارد البشرية» قد أصدرت في وقت سابق تعميماً للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين بضرورة استخراج تصريح عمل «أجير الحج» عبر برنامج «أجير»، ويتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.