شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة تضرب الشرقية.. والنعيرية الأعلى بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت درجات الحرارة أمس، في عدد من محافظات المنطقة الشرقية الـ 50 درجة مئوية، وسجلت محطة النعيرية الأوتوماتيكية 52.3 درجة أعلى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، فيما سجلت الدمام 51 درجة مئوية وحفر الباطن 49 درجة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: الأجواء شديدة الحرارة ستستمر حتى الأسبوع المقبل، وسيمتد تأثير الموجة الحارة إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، وتكون درجات الحرارة بحدود ٤٨ درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتأثر منطقة المدينة المنورة بطقس شديد الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشار إلى وجود فرص هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقتي عسير وجازان «تشمل الأجزاء الساحلية، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة» وتتأثر الطرق الساحلية من محافظة ينبع حتى منطقة جازان بالرياح الشمالية الغربية في ساعات الظهيرة تكون ما يعرف محليا بموسم «الغُبرة» أو السافي.

وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح في وقت سابق أن المنطقة الشرقية ستكون خلال فصل الصيف من أعلى مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة، وأكثر تأثرا بموجات منخفض الهند الموسمي مع توقعات لدرجات حرارة تتجاوز 48 درجة مئوية العظمى، إضافة إلى تأثر مناطق سواحل المملكة بهذا الارتفاع مع ارتفاع نسبة الرطوبة.