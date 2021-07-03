شكرا لقرائتكم خبر عن 53 مليونا جوائز النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، الأحد، 8 أغسطس 2021م، وذلك في ميدان الطائف للهجن. وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 532 شوطًا.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، باسمه واسم منسوبي القطاع الرياضي ومحبي رياضة الهجن الأصيلة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يحظى به القطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص من دعم واهتمام كبيرين.

من جهته، أكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أن المهرجان يأتي في نسخته الثالثة بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأعلن الاتحاد السعودي للهجن أن المهرجان سينطلق بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 320 شوطًا، فيما ستكون أشواط «المارثون» 8 أشواط، والأشواط النهائية للمهرجان 204 أشواط.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن برنامج الأشواط بشكل كامل خلال الأسبوع القادم. ويذكر أن المهرجان كان قد حقق في نسخته الثانية حضورًا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 13 ألف مطية.