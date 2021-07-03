شكرا لقرائتكم خبر عن 99 % من حالات كورونا الحرجة لم يتلقوا اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن النتائج في المملكة أظهرت أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال المدة من 28 ديسمبر 2020م إلى 7 يونيو 2021م.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1338 حالة مؤكدة وتعافي 1208 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12288 حالة منها 1374 حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 490464، وحالات التعافي 470328 حالة، في حين تم تسجيل 16 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7848 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».