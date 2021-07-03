شكرا لقرائتكم خبر عن 168 مستفيدا من 8 مسارات لـ«موهبة» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للابتكار وريادة الأعمال د. عمر المعمر، الطلاب والطالبات المشاركين في برنامج «موهبة» الإثرائي الأكاديمي الصيفي 2021م؛ للاستفادة من كل البرامج، التي تنمي مواهبهم وقدراتهم، لافتًا إلى أن البرامج الإثرائية يجب أن تكون محفزًا لصقل مواهبهم وقدراتهم للمزيد من تحقيق التطلعات والطموح وما يدعم تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

وأضاف إن برنامج «موهبة» لإعداد قادة في العلوم والتقنية للمساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد معرفي، وأن الجامعة قدمت إمكاناتها لإنجاح هذا البرنامج تحت إشراف كادر أكاديمي وإداري وفني مختص في تلك الأمور لجميع الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج مما كان له أثر في تحقيق أهداف البرنامج بشكل أكبر.

جاء ذلك في حفل ختام أنشطة برنامج «موهبة» الإثرائي الأكاديمي الصيفي، برعاية رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، بحضور أخصائي أول في البرامج الإثرائية من مركز الملك عبدالعزيز ورجال للموهبة والإبداع «موهبة» عبدالله الدخيل، ونائب رئيس البرنامج د. محمد القحطاني، حيث استضافت الجامعة ونظمت البرنامج لمدة 3 أسابيع بمشاركة 168 طالبا وطالبة من الموهوبين من جميع مناطق المملكة.

من ناحيته، قال المشرف العام على البرنامج في الجامعة، د. محمد الكثيري: إن طلاب وطالبات البرنامج أنهوا ما يقارب 135 ساعة عمل واكتشاف ومهارة، وهذا ما جعل لدى الطلبة حب الشغف والعمل نحو مزيد من التميز والإبداع والاستمرار فيه حتى بعد البرنامج.

وأشار إلى أن الجامعة تبنّت مفهوم الاستدامة في استضافة وتنفيذ البرامج الإثرائية، واستطاعت تقديم خبرة تعلم شيقة وثرية بالبناء على الخبرة السابقة، وتمكين الطلاب والطالبات من خوض تجربة تعلّم نوعيّة،

ولفت إلى التركيز على عدد من المسارات العلمية وأنشطة بناء الطالب المهاري بهدف اكتشاف الموهوبين من خلال مساهمة فريق من المدربين والمتخصصين والخبراء في مجالات العلوم والهندسة والطب والتعليم والتعلم والتربية وريادة الأعمال بـ 8 مسارات لبرنامجي الطلاب والطالبات هي علوم الطيران، والتصميم الهندسي، والهندسة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والتشفير والأمن السيبراني، والفيزياء بالإضافة إلى مسارين طبية وصحية هي التشريح ووظائف الأعضاء، والعلوم الطبية الحيوية.