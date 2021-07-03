شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية بالخبر ترصد 10 مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت اللجنة الأمنية بمحافظة الخبر، حملة على المطاعم والمقاهي بالواجهة البحرية بالخبر؛ للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيقها للأنظمة المتبعة، ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، أسفرت عن زيارة 8 منشآت تجارية، والتأكد فيها من الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة، وعملية التباعد الاجتماعي، وكذلك من طريقة تحضير الطعام، وطريقة تخزينه، ومصادر الطعام، والتأكد كذلك من الشهادات الصحية للعاملين، وسجلت الحملة 10 مخالفات، شملت عدم وجود شهادات صحية، وسوء النقل والتخزين.

ورصد مكتب العمل بالخبر، 4 مخالفات تتطابق مع مخالفات المادة 14 من جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل والمخالفات، وعدم إصدار رخصة عمل للوافد، وتمت مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم إغلاق أحد المطاعم لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

وتواصل اللجنة الأمنية بمحافظة الخبر، المكونة من صحة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الخبر، وفرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية ممثل بمكتب عمل الخبر، وإدارة الضبط الإداري بشرطة الخبر، جولاتها الرقابة الميدانية؛ لمتابعة الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الجولات ستستمر بشكل مكثف، استعدادًا لفترة العيد، والتأكد من تطبيق الجميع لكل الإجراءات الاحترازية، وستكون الحملات على كل مناطق ومحافظات المنطقة الشرقية، مشيرةً إلى عدم التهاون مع أي مرتكب للمخالفة سواء كان فردا أو منشأة.