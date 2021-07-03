شكرا لقرائتكم خبر عن 1577 جولة رقابية تغلق 4 منشآت مخالفة لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 4 منشآت مخالفة، وضبطت 92 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد، وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1577 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أمس الأول، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة: إنها استقبلت عبر مركز البلاغات «940»، 31 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة، الجميع، لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات «940».