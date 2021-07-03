، تعرَّف على الجامعة السعودية التي حصلت على "الآيزو" من منظمة المقاييس الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تقييم شامل ومفصَّل ودقيق لجميع الإجراءات المتَّبعة وفق مراحل متعددة

حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على إنجاز متمثل في شهادة الآيزو 9001:2015 ISO الصادرة من منظمة المقاييس الدولية لتطبيق نظام إدارة الجودة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والموارد المالية والبشرية والمشتريات وإدارة المرافق والشؤون الهندسية والمشاريع، والعلاقات العامة والإعلام الدولي، وشؤون الطلاب، والعلاقات العامة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد تقييم شامل ومفصَّل ودقيق لجميع الإجراءات التي تتبعها، ومقارنتها مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا لدى هيئات الاعتماد الدولية المبنية على أحدث الوسائل العلمية، وذلك من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة كتحليل الفجوة، التي تُعنى بتحديد فريق للجودة في كل قسم. كما تضمنت عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله.

وتعد شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015 من الاعتمادات العريقة والمتميزة عالميًّا؛ إذ تقدم خدمة التقييم والاعتماد للعديد المنشآت على مستوى العالم.

من جانبه، أوضح محمد بن عثمان الحزيم، نائب رئيس الجامعة المشارك للتطوير المؤسسي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لحرص الجامعة على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في الخدمات الإدارية والأكاديمية كافة التي تقدمها، وحث أقسام وكليات الجامعة كافة على تطوير أدائها الإداري، وضمان جودته.

وأضاف: حصول الجامعة على شهادة الآيزو يعتبر واحدًا من أهم إنجازات الجامعة التي تسعى دائمًا إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر، وتحقيق المزيد من النجاحات.

وبيَّن "الحزيم" أن هذا الإنجاز جاء من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة كتحليل الفجوة، التي تُعنى بتحديد فريق للجودة في كل قسم. كما تضمنت عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله؛ لتضيف بذلك نجاحًا ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة؛ وذلك بهدف تحقيق متطلبات الاعتماد كافة لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية.

ومن جهته، أشاد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، بهذا الإنجاز الذي حققته الجامعة، وشكر إدارات الجامعة على جهودها وعملها الدؤوب من أجل الارتقاء بالجامعة.

جامعة الأمير محمد بن فهد