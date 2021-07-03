، الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم وتسلل ميليشيا الحوثي الإرهابية غربي مأرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسقطت عدداً من العناصر الانقلابية بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار

أحبطت وحدات الجيش اليمني مسنودة من رجال القبائل، الجمعة، محاولة تقدم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة صرواح ومحاولة تسلل غربي محافظة مأرب.

وتفصيلاً، قال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة في جبهة صرواح، عقب هجوم شنته الميليشيا الإرهابية حاولت من خلاله التقدم في الجبهة.

وذكر المصدر في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن المعركة انتهت بسقوط عدد من عناصر الميليشيا المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار، فيما أسقط دفاعات الجيش طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية.

وبالتزامن شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً، على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيا تمكنت خلالها من تدمير عربة، وقتل وجرح من كان على متنها، وإلحاق أضرار مادية وبشرية في مواقع متفرقة أخرى في الجبهة.

وأشار المصدر إلى مقتل أكثر من 13 عنصراً من الميليشيا بنيران الجيش، خلال صده، محاولة تسلل في جبهة المشجح.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن