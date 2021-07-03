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أشادت وزارة الخارجية بدولة الكويت بالجهود المتواصلة والمستمرة للمملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.
وأعربت في بيان أمس، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.
واختتمت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق، داعيةً الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.
الكويت اتفاق الرياض
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 12:59 AM
دعت الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض لعودة الأمن والأمانالكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه
أشادت وزارة الخارجية بدولة الكويت بالجهود المتواصلة والمستمرة للمملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.
وأعربت في بيان أمس، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.
واختتمت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق، داعيةً الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.
، الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه ،
المصدر : الخليج 365
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