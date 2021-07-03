«الحج»: تجهيز أكثر من مليون وجبة لإعاشة الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - قال عمر مندورة، مدير عام إدارة الإسكان والخدمات بوزارة الحج والعمرة، إن الوزارة جهزت أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير، لإعاشة الحجاج خلال تأدية مناسكهم، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، بتجهيز وجبات إعاشة للحجاج، مسبقة التحضير وتوفر الاحتياج الغذائي للحجاج خلال تأدية مناسكهم، مشيرًا إلى أن عملية تخزين هذه الوجبات مسبقة التحضير تخضع لاشتراطات وأجهزة رقابة عالية المستوى، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة العاصمة المقدسة.

وأكد مندورة أن القدرة الإنتاجية للوجبات مسبقة التحضير عالية جدًا، وتوفر أكثر من مليون وجبة، سيتم تقديمها خلال موسم الحج 1442هـ.