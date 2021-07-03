استشاري يطالب بإعطاء جرعات لقاح كورونا معززة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور على الشهري، إن تحورات فيروس كورونا ستستمر، مطالبًا بإعطاء جرعات لقاح كورونا معززة.

ورجح الشهري، خلال مداخلة هاتفية مع «نشرة التاسعة» بقناة الإخبارية، أن تعطى الجرعات المعززة، بعد استقرار الوضع والعودة للحياة الطبيعية، بحيث تؤخذ كما تؤخذ الانفلونزا.

وأضاف الشهري، أن الوضع الوبائي الآن ينقسم إلى جهتين، الأولى تسجيل الحالات واعداد الحالات، مشيرًا إلى أن هناك تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الجهة الثانية عبارة عن جهة الحالات الحرجة والتعافي، والتي يلاحظ فيها انخفاض في أعداها وخصوصا الحالات التي حصلت على اللقاح، كما زادت حالات التعافي بفضل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضح أن انخفاض عدد الحالات الحرجة يعود إلى الإسراع في أخذ اللقاح، وكذا سرعة الفئات عالية الخطورة في أخذ اللقاح وتوفير وزارة الصحة الجرعة الأولى ثم الثانية لهذه الفئات أدى إلى انحسار وصولهم إلى العناية المركزة.

وأكد أنه أصبح لزاما على كل شخص أن يأخذ اللقاح، لأنه فعال وآمن، كما طالب كل مؤسسة سواء حكومية أو خاصة بأن تأخذ إجراءات أشد في أخذ اللقاح من المنتمين إليها.

وتابع الشهري: نحن قريبون جدًا بل أقرب مما نتوقع من نهاية هذه الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة خطت خطوات ثابتة ورصينة ومدروسة لإخراج الجميع من هذه الجائحة.

وعن ظهو المتحورات من فيروس كورونا وآخرها «دلتا»، ذكر الشهري أن المتحورات ستستمر، مطالبًا بأن يتم إعطاء جرعات معززة، لا يعلم متى ستستمر ومتى ستكون بعد الجرعات الأولى والثانية.