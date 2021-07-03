متحدث حرس الحدود: غرفة البحر الأحمر تخدم السفن واليخوت الأجنبية

الرياض - محمد عبدالله - قال العقيد مسفر القريني المتحدث باسم حرس الحدود إن غرفة عمليات البحر الأحمر تقدم خدماتها لشركات السفن واليخوت السياحية الأجنبية القادمة من خارج المملكة.

وأضاف القريني خلال مداخلة هاتفية على قناة«الإخبارية» أن وزارة الداخلية استحدثت غرفة عمليات البحر الأحمر لاستقبال الطبات والاستفسارات المتعلقة للسفن واليخوت السياحية من خارج المملكة في إطار رؤية 2030.

وأوضح القريني أن غرفة عمليات البحر الأحمر تعمل على إنهاء إجراءات دخول السفن واليخوت السياحية من خارج المملكة، وكذلك إصدار التراخيص والتصاريح من مكان واحد على مدار الساعة.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن غرفة عمليات البحر الأحمر تستهدف فئات الشركات السياحية والوكلاء الملاحيين والمستأجرين للسفن واليخوت السياحية والتي يوجد بها سياح أجانب قادمون للمملكة.

ويمكن الاتصال بغرفة عمليات البحر الأحمر من داخل المملكة على الرقم الموحد (1980) ومن خارج المملكة على الرقم الدولي الموحد (009661980)، وفقًا للعقيد مسفر القريني.

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