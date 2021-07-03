أخبار السعودية.. تلقيح الطلاب استعدادا للمدارس.. وتدمير هدف جوي معادٍ

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021 منها: «التعليم» تبدأ تلقيح الطلبة بين 12 و18 عامًا استعدادًا للعودة للمدارس، وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

«التعليم» تبدأ تلقيح الطلبة بين 12 و18 عامًا استعدادًا للعودة للمدارس

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فيروس كورونا، والبالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالب وطالبة، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضوريًّا.

القبض على مواطنين في الرياض يروجان المخدرات عبر مواقع التواصل

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الجمعة، القبض على مواطنين، في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

5 مهام لوحدة التخصصات الاجتماعية الجديدة بـ«الموارد البشرية»

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 673 وتاريخ 12/11/1442هـ، بإنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية).

تدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية، الجمعة، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

«التأمينات»: 9 شروط لصرف تعويض «ساند»

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن تعويض ساند عن الثلاثة أشهر الأولى يُصرف بواقع 60% من متوسط الأجور.

99 % من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح

قالت وزارة الصحة، إن النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، خلال المدة من 28 ديسمبر 2020م إلى 7 يونيو 2021م.

«الحج»: تجهيز أكثر من مليون وجبة لإعاشة الحجاج

قال عمر مندورة، مدير عام إدارة الإسكان والخدمات بوزارة الحج والعمرة، إن الوزارة جهزت أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير، لإعاشة الحجاج خلال تأدية مناسكهم، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

منصة بلدي: 13 خطوة لإصدار رخصة ترميم بناء

حددت منصة بلدي نحو 13 خطوة لإصدار رخصة ترميم بناء، من أبرزها اختيار المكتب الهندسي، والتعهد بإزالة الأنقاض.

تجهيز مواقع إقامة الحجاج في منى وربطها بالبطاقة الذكية

تعمل وزارة الحج والعمرة على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة.

تعيين سعودي عضوًا في مجلس إدارة التحول الرقمي بمقاطعة كندية

عينت مقاطعة نيوفندلاند الكندية، الدكتور مشاري الوشمي عضو هيئة التدريس بجامعة ميتشجان الأمريكية عضوا في مجلس إدارتها للتحول الرقمي، بعد تأسيسه ثلاث شركات في مجال الصحة الرقمية.

جامعة الملك خالد تفتح باب التقديم غدًا.. و3 شروط للقبول

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي المقبل حتى 28 ذي القعدة الجاري.

رصد كوكب الزهرة وحوالي 60 نجماً في سماء المملكة

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس يوم الجمعة وبداية الليل كوكب الزهرة أمام حوالي 60 نجماً من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي في هذه الليلة من ليالي الصيف والفرصة مهيأة كذلك يوم غداً.

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