منصة بلدي: 13 خطوة لإصدار رخصة ترميم بناء

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة بلدي نحو 13 خطوة لإصدار رخصة ترميم بناء، من أبرزها اختيار المكتب الهندسي، والتعهد بإزالة الأنقاض.

وأوضحت منصة بلدي عبر موقعها الإلكتروني أن إصدار رخصة ترميم بناء يتطلب الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد أبشر، ثم اختيار خدمات الرخص الانشائية.

وأضافت أن إصدار رخصة ترميم بناء يتطلب أيضًا اختيار خدمة إصدار رخصة ترميم، ثم اختيار خدمة اصدار رخصة ترميم، ثم التحقق من رقم الجوال، وتحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.

وكذلك اختيار رخصة البناء أو القرار المساحي المراد استخراج رخصة ترميم له، ثم اختيار المكتب الهندسي، والتعهد بإزالة الأنقاض، وإرسال الطلب للمكتب الهندسي.

ويقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات واعداد المخططات المطلوبة، ثم يتم إصدار فاتورة سداد، وبعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.

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