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التحالف: إحباط عمل عدائي وشيك للحوثيين استهدف المملكة

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محمد الفلاح - التحالف: إحباط عمل عدائي وشيك للحوثيين استهدف المملكة

السبت 3 يوليه 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه .

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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