شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» يعزي أسرة «الحريجي» بعد استشهاده في حريق مصنع بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، التعازي والمواساة لأسرة الشهيد مشعل الحريجي الذي استشهد أثناء إطفاء حريق في أحد المصانع بالدمام.

وقال: "التزام المنشآت الصناعية بإجراءات الأمن والسلامة وعدم التهاون في متطلباتها واجب وضرورة على الجميع التقيد بها، ونعمل في منظومة الصناعة والتعدين على التأكد من تطبيق ذلك".

واستشهد مشعل مطلق الحريجي، أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام.

وأوضح الدفاع المدني أن ذلك كان نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق.