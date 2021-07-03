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محمد بن مسعود - الدمام - تختتم السبت مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان من العيار الثقيل على النحو التالي:
التشيك x الدنمارك
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على الملعب الأولمبي بباكو في أذربيجان.
والفائز في المباراة سيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا التي تقام السبت أيضاً، في الدور نصف النهائي لبطولة "يورو 2020".
الجدير ذكره أن المنتخب التشيكي تأهل إلى هذا الدور بعدما أقصى منتخب هولندا بهدفين دون رد، بينما سحق منتخب الدنمارك نظيره ويلز برباعية نظيفة.
أوكرانيا x إنجلترا
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب الأولمبيكو في روما.
وحسم المنتخب الإنجليزي تأهله للدور ربع النهائي من يورو 2020 بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره الألماني بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.
وتأهل المنتخب الأوكراني لهذا الدور بعد فوزه القاتل على نظيره منتخب السويد بنتيجة 2- 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
مواجهتان من العيار الثقيل في ختام مباريات الدور ربع النهائي في "يورو 2020"محمد السيّد الخليج 365 2021-07-02
تختتم السبت مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان من العيار الثقيل على النحو التالي:
التشيك x الدنمارك
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على الملعب الأولمبي بباكو في أذربيجان.
والفائز في المباراة سيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا التي تقام السبت أيضاً، في الدور نصف النهائي لبطولة "يورو 2020".
الجدير ذكره أن المنتخب التشيكي تأهل إلى هذا الدور بعدما أقصى منتخب هولندا بهدفين دون رد، بينما سحق منتخب الدنمارك نظيره ويلز برباعية نظيفة.
أوكرانيا x إنجلترا
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب الأولمبيكو في روما.
وحسم المنتخب الإنجليزي تأهله للدور ربع النهائي من يورو 2020 بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره الألماني بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.
وتأهل المنتخب الأوكراني لهذا الدور بعد فوزه القاتل على نظيره منتخب السويد بنتيجة 2- 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
11:23 PM
تختتم السبت مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان من العيار الثقيل على النحو التالي:
التشيك x الدنمارك
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على الملعب الأولمبي بباكو في أذربيجان.
والفائز في المباراة سيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا التي تقام السبت أيضاً، في الدور نصف النهائي لبطولة "يورو 2020".
الجدير ذكره أن المنتخب التشيكي تأهل إلى هذا الدور بعدما أقصى منتخب هولندا بهدفين دون رد، بينما سحق منتخب الدنمارك نظيره ويلز برباعية نظيفة.
أوكرانيا x إنجلترا
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب الأولمبيكو في روما.
وحسم المنتخب الإنجليزي تأهله للدور ربع النهائي من يورو 2020 بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره الألماني بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.
وتأهل المنتخب الأوكراني لهذا الدور بعد فوزه القاتل على نظيره منتخب السويد بنتيجة 2- 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.
، مواجهتان من العيار الثقيل في ختام مباريات الدور ربع النهائي في "يورو 2020" ،
المصدر : الخليج 365
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