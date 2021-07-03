، الأخضر تحت 17عاماً يفتتح تدريباته في معسكر جدة ضمن الاستعدادات لكأس آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال المرحلة الثالثة من الإعداد

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم الموجه، ثم العمل على تمارين التحمل، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة في مربعات صغيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران الاستحواذ على منتصف الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي مساء غدٍ السبت، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.المنتخب السعودي