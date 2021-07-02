تجارة المدينة تحرر 54 مخالفة فورية على الأسواق والمتاجر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على جميع المجمعات التجارية بعدم إدخال المتسوقين قبل إظهار تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد الجسدي، وعدم التزاحم داخل وخارج مراكز التسوق، والتشديد على المنشآت التجارية داخل المولات والمحال التي لديها تراخيص بالتخفيضات والمسابقات لمنع أي تسبب محتمل في التزاحم.

تحرير 54 مخالفة:

وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أنه ابتداءً من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م لن يسمح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية نفذت 6043 زيارة تفتيشية خلال شهر يونيو لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالإجراءات الاحترازية في المجمعات التجارية، وورش السيارات وأماكن التخفيضات.

وأسفرت نتائج الزيارات عن تحرير 54 مخالفة فورية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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