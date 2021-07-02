الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

إحباط عمل عدائي:

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملًا عدائيًّا وشيكًا.

وندد تحالف دعم الشرعية باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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