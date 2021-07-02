شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02
وندد تحالف دعم الشرعية باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءه وأحبطت عملًا عدائيًّا وشيكًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
إحباط عمل عدائي:
وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملًا عدائيًّا وشيكًا.
وندد تحالف دعم الشرعية باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
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