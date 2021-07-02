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اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءه وأحبطت عملًا عدائيًّا وشيكًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية ، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

إحباط عمل عدائي:

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملًا عدائيًّا وشيكًا.

وندد تحالف دعم الشرعية باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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