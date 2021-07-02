الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية في السنغال

متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتدشين توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في السنغال، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

سلال غذائية

وتشتمل المساعدات المقدمة على 350 طنا من السلال الغذائية يستفيد منها 31.362 فردا في مقاطعات ماتام وكانيل ورانيرو فيرلو التابعة لإقليم ماتام.

متضرري الفيضانات

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم ماتم شمال جمهورية السنغال.



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