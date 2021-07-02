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إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال

للمتضررين من الفيضانات

متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتدشين توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في السنغال، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال - متابعات الخليج 365

سلال غذائية

وتشتمل المساعدات المقدمة على 350 طنا من السلال الغذائية يستفيد منها 31.362 فردا في مقاطعات ماتام وكانيل ورانيرو فيرلو التابعة لإقليم ماتام.

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال - متابعات الخليج 365

متضرري الفيضانات

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم ماتم شمال جمهورية السنغال.

 

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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