جامعة الملك خالد تنظم معرض 2030 التشكيلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ينظم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد معرضًّا افتراضيًّا بعنوان (معرض 2030 التشكيلي)؛ بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.

توثيق منجزات الرؤية:

وأبان مدير المركز، الدكتور علي مرزوق، أن المعرض يأتي تحقيقًا لجملة من المستهدفات؛ منها المساهمة في تفعيل الجانب الثقافي والفني في رؤية المملكة، والعمل على توثيق منجزات الرؤية فنيًّا، وتشجيع الفنانين على استلهام رؤية المملكة في نصوصهم البصرية.

تكريم المشاركين:

ويستهدف المعرض الفنانين والفنانات التشكيليين في المملكة العربية السعودية (سعوديين ومقيمين). مضيفًا أن الجامعة ستكرّم المشاركين، إضافة إلى أن الأعمال (المجازة) للمشاركة في المعرض سيتم نشرها في كتيب ورقي وإلكتروني يوزع على المشاركين ويقدم إهداءً لعدد من الجهات المعنية في المملكة.

استقبال المشاركات:

يذكر أن الجامعة تستقبل صور الأعمال بجودة عالية قبل يوم 25 ذي القعدة الجاري الموافق 5 يوليو 2021م على إيميل المعرض التالي:

‏[email protected]



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