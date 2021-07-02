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جامعة الملك خالد تنظم معرض 2030 التشكيلي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

جامعة الملك خالد تنظم معرض 2030 التشكيلي

لمرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ينظم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد معرضًّا افتراضيًّا بعنوان (معرض 2030 التشكيلي)؛ بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.

توثيق منجزات الرؤية:

وأبان مدير المركز، الدكتور علي مرزوق، أن المعرض يأتي تحقيقًا لجملة من المستهدفات؛ منها المساهمة في تفعيل الجانب الثقافي والفني في رؤية المملكة، والعمل على توثيق منجزات الرؤية فنيًّا، وتشجيع الفنانين على استلهام رؤية المملكة في نصوصهم البصرية.

جامعة الملك خالد تنظم معرض 2030 التشكيلي - متابعات الخليج 365

تكريم المشاركين:

ويستهدف المعرض الفنانين والفنانات التشكيليين في المملكة العربية (سعوديين ومقيمين). مضيفًا أن الجامعة ستكرّم المشاركين، إضافة إلى أن الأعمال (المجازة) للمشاركة في المعرض سيتم نشرها في كتيب ورقي وإلكتروني يوزع على المشاركين ويقدم إهداءً لعدد من الجهات المعنية في المملكة.

استقبال المشاركات:

يذكر أن الجامعة تستقبل صور الأعمال بجودة عالية قبل يوم 25 ذي القعدة الجاري الموافق 5 يوليو 2021م على إيميل المعرض التالي:

‏[email protected]

جامعة الملك خالد تنظم معرض 2030 التشكيلي جامعة الملك خالد تنظم معرض 2030 التشكيلي - متابعات الخليج 365

 

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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