محمد بن مسعود - الدمام - كفاءة القوات المشتركة أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية. وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا. قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية 02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 11:34 PM كفاءة القوات المشتركة أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا "التحالف": اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية "التحالف": اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية. وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا. الكلمات المفتاحية ، "التحالف": اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية ،

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